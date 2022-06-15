رشا راغب تستقبل رئيس حزب إرادة جيل للحديث حول الحوار الوطني

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والمكلفة من رئيس الجمهورية بتنظيم وإدارة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، وفد حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر رئيس الحزب ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية.

وعبَّر النائب تيسير مطر عن سعادته بهذا اللقاء وشكره الخاص للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية وصدور قرار رئيس الجمهورية بتكليف الأكاديمية بتنظيم وإدارة الحوار الوطني.

كما عبَّر النائب تيسير مطر عن تقديره لقرار اختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عام للحوار وأيضا المستشار محمود فوزي أمين المجلس الأعلى للإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار.

وأكد النائب تيسير مطر دعم حزب إرادة جيل للحوار الوطني والعمل على نجاحه مع باقي الأحزاب المشاركة فيه، بحيث يؤدي الحوار إلى ما يحقق مصلحة الوطن ومصالح المواطن.

وأوضح النائب تيسير مطر، خلال تسليمه رؤية الحزب للدكتورة رشا راغب أن الحزب يطرح 3 محاور مهمة في مقدمتها المحور الاقتصادي من تحسين حياة المصريين والمحور الاجتماعي لمعالجة بعض المشاكل الاجتماعية وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية والمحور السياسي المرتبط بتدعيم الحياة الحزبية وإجراء تعديلات على قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات.

الحوار لا يقتصر على الأحزاب.. بل مفتوح أمام كل المصريين

وقال النائب تيسير مطر إن «الحوار أوجد حالة من الحراك السياسي، خاصة أنه لا يقتصر على الأحزاب فقط ولكنه مفتوح أمام جميع المصريين، وبالنسبة لتحالف الأحزاب المصرية الذي أتشرف بأنني أمين عام له فإن غالبية أحزاب التحالف أرسلت رؤيتها للحوار وإننا نعمل على إتاحة الفرصة لهم والتعبير عن دعمهم وشكرهم للأكاديمية الوطنية للتدريب».

وأكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، سعادتها بهذا اللقاء وأن الأكاديمية الوطنية للتدريب تلتزم بالحياة والتجرد في تنظيم وإدارة الحوار الذي سوف يستوعب كل الأطياف المصرية للتعبير عن رؤيتهم بكل حرية، مشددة على أن الأكاديمية أرسلت دعوات عديدة لمختلف الأحزاب والجهات المدعوة للحوار وأنها يسعدها تلقي أي رغبات من الأحزاب أعضاء تحالف الأحزاب المصرية لدعوتها للقاء معها بناء لطلب النائب تيسير مطر أمين عام التحالف.

كما عبَّر النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والأمين العام لحزب إرادة، عن سعادته الشخصية بحضور هذا اللقاء، خاصة لانتمائه لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تدعم الأكاديمية وتساند دورها الوطني، إلى جانب سعادته باختيار كل من الكاتب الصحفي ضياء رشوان منسقا عاما للحوار، والمستشار محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية.

الحوار سيدور على أوسع نطاق وستتاح الفرصة لكل حزب في اختيار أكثر من ممثل

وأعلن المستشار محمود فوزي عن سعادته بمقابله وفد حزب إرادة برئاسة النائب تيسير مطر، ومؤكدا أن الحوار سيدور على أوسع نطاق وستتاح الفرصة لكل حزب في اختيار أكثر من ممثل له خلال جلسات مناقشة محاور الحوار الوطني بعد الانتهاء من تفريغ وتحليل الرؤى التي تلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد أكد اللواء محسن الفحام، مستشار الحزب، أن الملف الاجتماعى مهم وخاصة الاهتمام بقضية المواطنة.

بينما أكد الكاتب الصحفي محمود نفادي، نائب رئيس الحزب لشؤون الإعلام، أن عوامل نجاح المؤتمر ظهرت في إسناد التنظيم إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأيضا اختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقا عاما للحوار، والمستشار محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية للحوار.

وأكد الدكتور حسام الجمل، أمين التثقيف والتدريب، أن الحزب سوف يطرح قضايا تمس المواطن وخاصة الشباب على مائدة الحوار الوطنى.

وأعلن أحمد نصار، أمين الشباب، أن قضية ربط التعليم بسوق العمل الدولي ضمن مقترحات الحزب وقد ضم وفد حزب إرادة جيل كلا من الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس الحزب لشؤون الإعلام واللواء محسن الفحام مستشار حزب إرادة جيل وأحمد نصار أمين الشباب، والدكتور حسام الجمل أمين التثقيف والتدريب.