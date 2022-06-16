عضو العفو الرئاسي: استمرار قرارات الإفراج خطوة في نجاح الحوار الوطني

أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك بشائر خلال الساعات المقبلة، اليوم، بالإفراج بالعفو الرئاسي عن مجموعة جديدة من المحكوم عليهم، وقال النائب طارق الخولي: «سيتم إخلاء سبيل مجموعة أخرى من المحبوسين احتياطيا».

العفو الرئاسي

وأوضح النائب طارق الخولي في تصريحات لـ«الوطن»: «تتوالى قرارات العفو الرئاسي معبرة عن تأكيد توفر الإرادة السياسية لخروج أعداد من الشباب المحبوسين في إطار السماح للمفرج عنهم بالعودة والاندماج في المجتمع».

قرارات العفو

وأشار النائب طارق الخولي، إلى أن استمرار قرارات العفو تعبر عن استخدام القيادة السياسية لسلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو في إعطاء المفرج عنهم فرصة لاستئناف حياتهم من جديد.

وشدد النائب طارق الخولي أن استمرار صدور قرارات العفو الرئاسي، في ضوء الاستعدادات لإطلاق أولى جلسات الحوار الوطني تعطي طمأنة ستعود بنتائجها على مخرجات هذا الحوار، وترسي حالة من الاطمئنان داخل المجتمع لرسم خارطة طريق واضحة المعالم في الجمهورية الجديدة.