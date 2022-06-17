إصابة 8 أشخاص في انفجار وقع بمصنع كيماويات بالصين

أصيب 8 أشخاص، ولا يزال 6 آخرين في عداد المفقودين، جرّاء انفجار وقع في مصنع كيماويات في منطقة لانتشو عاصمة مقاطعة قانسو الواقعة شمال غربي الصين.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج

وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وهم في حالة مستقرة، مشيرة إلى قيام رجال الإنقاذ بالبحث عن الأشخاص المفقودين جراء الانفجار.

وفي 23 أكتوبر من العام الماضي، لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين جرّاء انفجار بمصنع للكيماويات في منغوليا الداخلية بالصين، فيما احتجزت سلطات الأمن العام المحلية في ذلك الوقت الممثل القانوني للشركة المشغلة للمصنع، وفقًا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.