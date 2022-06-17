جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية: نشكر مصر ورئيسها على مكافحة الإرهاب

أكدت رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، إيميليا لاكرافي، أن العلاقات المصرية الفرنسية ممتازة، وتسير دائمًا للأفضل، مشيرة إلى أن فرنسا شريك اقتصادي له ثقله بالنسبة لمصر، ومصر شريك اقتصادي له ثقله بالنسبة لفرنسا.

مصر شريك علمي لفرنسا

وأوضحت «لاكرافي» خلال لقاء خاص مع برنامج «مساء dmc»، المٌذاع عبر فضائية «dmc» أن العلاقات بين مصر وفرنسا لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي فقط، معتبرة أن مصر شريك علمي وفرانكفوني، مشيرة إلى تقارب الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، وأنهم يلتقون أكثر من مرة خلال العام، ويتحدثون مع بعضهم كثيرًا.

وقدمت رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية الشكر لمصر ورئيسها على جهود مكافحة الإرهاب، مشيرة أن مصر لم تعد تشهد حوادث إرهابية، معتبرة أن مصر شريك لفرنسا من الدرجة الأولى في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشددة على تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب، معربة عن أملها أن تشهد الولاية الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استكمال لهذه الشراكة وأن تكون وثيقة بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.