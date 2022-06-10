فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في فك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني

أعنلت الرئاسة الفرنسية، استعدادها للمشاركة في عملية فك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني، وفقا لخبر عاجل نشرته «سكاي نيوز عربية».

ويعد ميناء أوديسا أكبر ميناء بحري أوكراني، وأحد أكبر الموانئ في حوض البحر الأسود، ويتمتع بقدرته على مرور 40 مليون طن سنويا من البضائع المحملة على السفن.

ميناء أوديسا مركزا رئيسيا لنقل البضائع والركاب

ويمتاز الميناء بالاتصال مع السكك الحديدية، بما يسمح بنقل البضائع بسرعة من الطرق البحرية إلى النقل البري، لذلك يعد ميناء أوديسا مركزا رئيسيا لنقل البضائع والركاب في أوكرانيا، وتعتبره روسيا من أهم المداخل البحرية للأراضي الأوكرانية.