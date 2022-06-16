قطار قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا يصل إلى أوكرانيا استعدادا للقاء «زيلينسكي»

أفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل عنه قبل قليل، بأنّ زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا يزورون إربين القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف.

قطار خاص من بولندا

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، استقلوا قطارا خاصا فجر اليوم متجهين إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية وألمانية.

وذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، وقناة «تسي دي إف» الألمانية، أنّ الزعماء الثلاثة استقلوا هذا القطار الخاص في بولندا.

محادثات مع زيلينسكي

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أنّ القادة الثلاثة يعتزمون التوجه إلى أوكرانيا من أجل إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.