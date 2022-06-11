مراسل اكسترا نيوز: ارتفاع أسعار البنزين في فرنسا دليل على أن القادم أسوأ

قال خالد شقير، مراسل قناة «extra news» بفرنسا، إن كافة مُدن فرنسا تشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل غير معقول أو متوقع، إذ أن ارتفاع سعر لتر البنزين والمازوت لما فوق 2 يورو بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية مؤشر خطير ويدل على أن القادم أسوأ، وذلك وفقًا لتقارير اقتصادية محلية، مؤكدًا أن بعض العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا لها تداعيات على السوق الأوروبية، خاصة في مجال المحروقات والطاقة.

ارتفاع أسعار المحروقات أمر خطير

وأضاف «شقير»، خلال تصريحات من داخل الأراضي الفرنسية على قناة «extra news»، أن هناك اتفاقية بتقاسم المحروقات والبترول والغاز الموجود في الدول الأوروبية، مؤكدًا أن العقوبات السادسة التي تم التوقيع عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، التي دعت فيها للاستغناء عن الغاز الروسي، أدت إلى زيادة سعر البنزين وهذا ينطبق بصورة أو بأخرى على أسعار المحروقات، لكن ارتفاع أسعار المحروقات مرتين في أقل من 3 أشهر أمر خطير.

وأوضح مراسل «extra news»، أن فرنسا على المستوى الوطني ليس بها مشاكل في الحصول على الغاز؛ لأن بها 4 محطات للغاز المسال ويتم بناء الخامسة، وهذا الأمر يرتبط بسعر البرميل سواء على مستوى فرنسا أو العالم، فضلًا عن أن الحكومة الفرنسية تقدم لكل من يملك سيارة فرنسية 18 سنتا وتريد إيصال الدعم لمستحقيه، وهم الطبقة العاملة، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وجار تحديد الفئات التي يشملها الأمر، وذلك لأن فرنسا تدخل إجازة في شهر يوليو وأغسطس.

زيادة نسبة التضخم في فرنسا

وأشار إلى أن هناك زيادة ما تحدث في نسبة التضخم بفرنسا، التي وصلت إلى 5.5 خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن موقف فرنسا من الأزمة الأوكرانية يتمثل في الآتي: ترك القناة الدبلوماسية مفتوحة مع الجانب الروسي، ومحاولة الوصول إلى نقطة تلاقي لوقف الاعتداءات الروسية بأسرع وقت ممكن، وكان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأوكراني، أكدت باريس من خلاله دعمها لأوكرانيا وإرسال بعض المعدات العسكرية إليها.