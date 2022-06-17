نائب فرنسية: زرت مصر 9 مرات والبعض لا يصدق ما يحدث فيها

أثنت النائبة إيميليا لاكرافي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية على التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر، مبدية اعجابها بالتطور الكبير الذي حدث على أرض مصر مؤخرًا، مؤكدة انها تتحدث دائمًا عما يحدث في مصر، مشيدة بالمشاريع التنموية والطرق والكباري والتطوير الذي شهدته البلاد، لافتة أن البعض لم يصدق ما وصلت له مصر.

أهمية تبادل الزيارات لمعرفة الأوضاع في مصر

وأشادت خلال لقاء خاص مع برنامج «مساء dmc»، المٌذاع عبر فضائية «dmc» بالتنمية الكبيرة التي تحدث في مصر مشيرة إلى أن مصر تستثمر مع فرنسا في مجال الجامعات، والبنية التحتية والمستشفيات، مضيفة: «لم يصدق البعض أنكم تسيروا بهذه السرعة ولكن هذا بالفعل ما لاحظته وما أبينه لزملائي»، مشددة على أهمية تبادل الزيارات لمعرفة الأوضاع في مصر على أرض الواقع.

وأشارت رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية أنها زارت مصر 9 مرات، وأنها في كل مرة تزور مصر ترى كوبري جديد وطريق جديد معربة عن املها في أن يحدث هذا في باقي الدول الأفريقية، مشيدة بطريق العلمين وتخصيص حارات فيه لسيارات النقل الثقيل مبدية اعجابها الكبير بهذه الفكرة.