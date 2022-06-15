«العربية للتصنيع» توقّع بروتوكولا مع «ليوا» الإماراتية في التنمية الخضراء

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنّ مصر الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، بفضل إجراءات برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل، تم تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه، مشيرا إلى أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشراكة مع كبرى المؤسسات الاستثمارية بالدول العربية والأفريقية والعالمية الصديقة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع، ومجموعة ليوا الاستثمارية الإماراتية، في مجالات التصنيع المختلفة والتنمية المستدامة الخضراء.

الثورة الصناعية الرابعة

ورحب التراس بهذا التعاون، خاصة في ظل قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، ومجالات التعاون تتضمن محطات تحلية مياه البحر، ومحطات تدوير المخلفات ومحطات الطاقة الشمسية العائمة، ومجالات صناعية أخرى، لافتا إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وبما يحقق زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

تلبية احتياجات السوق المحلي

وأوضح أنّه جرى بحث الشراكة في مجالات تصنيعية متعددة، حيث نستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخليجية والعربية والأفريقية.

من جانبها، أشادت الدكتورة ميثاء الهاملي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ليوا الاستثمارية الإماراتية، بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، حيث نستهدف بهذا التعاون، عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل في مجالات الصناعة كافة، خاصة أنّ السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.