«سول» تطالب «مجلس الأمن الدولي» بمعالجة استفزازات صواريخ الشمالية

طالب رئيس كوريا الجنوبية، «يون سوك يول»، «مجلس الأمن الدولي» بمعالجة استفزازات صواريخ الجارة الشمالية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي مايو الماضي، فشل «مجلس الأمن الدولي»، في تبني قرار عقوبات جديد على «بيونج يانج»، التي أطلقت سلسلة صواريخ باليستية، بينها صواريخ عابرة للقارات، بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض «الفيتو».

رئيس كوريا الجنوبية: استفزازات «بيونج يانج» تهديد خطير

وقال «يول» في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، إن على «مجلس الأمن» الرد بطريقة حازمة وموحدة على استفزازات كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأضاف «يول»، أن استفزازات كوريا الشمالية تشكل تهديدا خطيرا للسلام في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي، «بارك جين»، إن «سول» و«واشنطن» اتفقتا على الحاجة الملحة لمواجهة التحديات التي تفرضها «بيونج يانج».

وأمس الخميس، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن «بيونج يانج» لا تزال غير مستجيبة لمقترحات «واشنطن» للحوار.

«برايس»: «واشنطن» ملتزمة بالحوار الدبلوماسي

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، تأكيد التزام بلاده بالحوار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية دون أي شروط مسبقة، مضيفا في مؤتمر صحفي يومي، أن نهج الولايات المتحدة هو توضيح لـ«بيونج يانج» أنه ليس لدي «واشنطن» أي نية عدائية تجاه «بيونج يانج»

وأوضح برايس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى للدبلوماسية والحوار من أجل الدفع بآفاق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.