إطلاق نار جديد بأمريكا.. و«لجنة 6 يناير» تعرض صورا لاقتحام «الكابيتول»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، تنوعت ما بين أمنية، منها إطلاق النار الذي شهدته إحدى الكنائس في ولاية «ألاباما»، الذي أسفر عن مقتل شخصين، وسياسية، كان أبرزها، عرضت لجنة 6 يناير المكلفة بالتحقيقي في عملية اقتحام مبنى «الكابيتول» الأمريكي، في 6 يناير من العام الماضي 2021، صورا للعملية للمرة الأولى.

ولقى شخصين اثنيين مصرعهما وأصيب ثالث جراء إطلاق نار في كنيسة بـ ولاية «ألاباما» الواقعة في جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت الشرطة الأمريكية، إن مسلحا فتح النار داخل كنيسة «القديس ستيفن الأسقفية» بالقرب من برمنجهام بـ الولاية الأمريكية، أمس الخميس.

وأشارت الشرطة، إلى احتجاز أحد المشتبه بهم في إطلاق النار في«فيستافيا هيلز» محتجز، وفقا لما ذكرته قناة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

حاكم ألاباما يعرب عن سعادته لـ احتجاز مطلق النار

من جانبه، أوضح النقيب في شرطة «فيستافيا هيلز» شين وير، أن مشتبها به وحيدا دخل اجتماع مجموعة صغيرة بالكنيسة وبدأ في إطلاق النار.

بدوره، بعث حاكم ألاباما كاي آيفي تعازيها، معربا عن سعادته لـ احتجاز مطلق النار، مشيرا إلى مراقبة الوضع عن كثب، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

الإدارة الأمريكية تطلق قوة لمواجهة التحرش

بدورها، أطلقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومسؤولو الإدارة الأمريكية قوة عمل مخصصة لمواجهة التحرش والإساءة الإلكترونية، وأشارت المسؤولة الأمريكية، إلى أن الانترنت جزء أساسي من الحياة في القرن الـ21، موضحة أنه بالنسبة للكثيرين خاصة النساء وغير البيض و«مثليي الجنس» مكان للخوف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«لجنة 6 يناير»: مقتحمو المبنى كانوا على بعد 40 قدما من مايك بنس

من جانبها، عرضت لجنة التحقيق في عملية اقتحام مبنى «الكابيتول» الأمريكي، يوم 6 يناير من العالم الماضي في واشنطن، صورا للعملية لأول مرة، وقالت اللجنة المعروفة باسم «لجنة 6 يناير»، إن مقتحمي المبنى كانوا على بعد 40 قدما من مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، قررت شركة «أبوت نيوتريشن» إغلاق مصنعها لإنتاج حليب الأطفال «إيلي كير» مرة أخرى، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت جنوب غربي «ميشيجان» الواقعة في شمال شرقي الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي.

وقالت شركة «أبوت» في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن العواصف الرعدية الشديدة تسببت في رياح عاتية، وبرد، وانقطاع التيار الكهربائي، وفيضانات في مناطق بالمدينة شملت مناطق من المصنع.

«واشنطن» تدين تصريحات هندية أساءت للرسول محمد: أثرنا مع الهند مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان

وأدانت السلطات الأمريكية، تصريحات مسؤولين في حزب «بهاراتيا جاناتا» الهندي الحاكم أساءت للرسول محمد «ص» وأثارت ضجة في الدول الإسلامية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريحات للصحفيين، إن «واشنطن» تدين ندين التصريحات الهجومية التي أدلى بها اثنان من مسؤولي حزب الحاكم الهندي، مضيفا إن بلاده سعيدة، برؤية الحزب يدين التصريحات بشكل علني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف برايس أن السلطات الأمريكية تثير بشكل منتظم مع «نيودلهي» على مستويات عليا مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها حرية الدين أو المعتقد، مشيرا إلى أن «واشنطن» تشجع السلطات الهندية على تعزيز احترام حقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وفي 26 من شهر مايو الماضي، أدلت نوبور شارما المتحدثة باسم حزب«بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند، بتصريحات خلال برنامج تليفزيوني بشأن أصغر زوجات نبي الإسلام، فيما نشر المتحدث باسم الحزب نافين جيندال تدوينات مماثلة على موقع التدوينات القصيرة « تويتر» تساءل فيها عن سبب زواج الرسول محمد «ص» من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها 10 سنوات.