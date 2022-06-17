اعرف توزيع درجات اللغة العربية وعدد طلاب الثانوية العامة 2022

يؤدي عدد طلاب الثانوية العامة 2022، امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة في أواخر شهر يونيو وأوائل شهر يوليو، والتي تعد هي آخر المراحل التعليم الأساسي، قبل بدء مرحلة الكليات والمعاهد.

عدد طلاب الثانوية العامة 2022

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الذين تقدموا لتأدية امتحانات الصف الثالث الثانوي، بلغ 707 آلاف و922 طالبا وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد اللجان التي سيؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري 2022، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وستنطلق الامتحانات للمواد الغير مضافة إلى المجموع النهائي، وبعدها تبدأ مواد الأساسية ثم المواد الخاصة بكل شعبة.

ويبحث طلاب الثانوية العامة 2022 عن توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، تزامنًا مع اقتراب موعد امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 الموافق يوم الأحد 26 يونيو، طبقًا لمواعيد أيام جدول امتحانات الثانوية العامة.

توزيع درجات اللغة العربية لعدد طلاب الثانوية العامة 2022

النهاية الكبري: 80 درجة.

النهاية الصغرى أو درجة النجاح في اللغة العربية: 40 درجة.

عدد الأسئلة 60 سؤالا.

منهم 40 سؤالا لكل سؤال درجة.

و20 سؤالا لكل سؤال درجتان.

كما أنه سيؤدي الطلاب امتحاناتهم في شهر يونيو، ثم يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك في مطلع يوليو، ثم يستكملون الامتحانات عقب نهايته.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه على جميع طلاب الثانوية العامة أن يلتزموا بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة.

ويتم العمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية سواء هواتف محمولة أو سماعات أو ساعات إلكترونية.