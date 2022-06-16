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التعليم: 2000 غرفة عزل كورونا بلجان امتحانات الثانوية العامة 2022

وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة لا تحتوى جزئيات مقالية

كتب:

توفيق شعبان
10:00 م | الخميس 16 يونيو 2022
تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة ضد كورونا

تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة ضد كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تجهيز 2089 غرفة عزل كورونا، داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، بمختلف محافظات الجمهورية، كأجراء احترازي، لتقديم الدعم لأى طالب أو أى مشاركة في أعمال الامتحانات، يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد الفيروس، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

توزيع كمامات طبية على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم توزيع كمامات طبية، على الطلاب والملاحظين والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان، قبل السماح لهم بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه، لافتا إلى أنه سيتم توفير طبيب زائر لكل لجنة، للاطمئنان على سلامة الطلاب خلال سير الامتحانات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الإجراءات الاحترازية، لمواجهة كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة: 

1- التشديد على كل طالب بإحضار جميع أدوات الامتحان الخاصة به.

2- تأجيل امتحانات الثانوية العامة لأي طالب مصاب بفيروس كورونا، شرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابته وقت عقد الامتحانات.

3- منع تداول الأدوات والمستلزمات المدرسية بين الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة.

توفير الادوية بغرف العزل وتقليل أعداد الطلاب

4- الحرص على توفير الأدوية اللازمة بغرف العزل بلجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

5- تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبا، لتحقيق التباعد بينهم، للحد من انتشار كورونا.

6- حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، لمنع الزحام، والحد من انتشار فيروس كورونا.

7- قياس درجة حرارة الطلاب والمراقبين والملاحظين والمشرفين ورؤساء اللجان قبل دخولهم لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

8- تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة وتطهيرها بشكل دوري طوال أيام الامتحانات.

 

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