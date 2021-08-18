تجمع عدد من طلاب الثانوية العامة أمام التعليم اعتراضا على حجب نتائجهم

تجمع عدد من طلاب الثانوية العامة، أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراضاً على نتائجهم، وحجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لبعض الطلاب لمحاولتهم في الغش وتصوير ونشر ورق الأسئلة، على صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك وتليجرام.

وأغلقت وزارة التعليم، جميع أبوابها، تحسباً لحدوث أي مشاكل من جانب الطلاب المتجمعين أمام وزارة التربية والتعليم.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن أمس الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، تحويل 582 شخص إلى النيابة العامة والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات، بأنَّه تمّ السيطرة على جميع أعمال الغش والتسريب في الامتحانات والتعامل معها من قبل الشؤون القانونية والبت فيها.