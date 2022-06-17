عاجل.. انتشال 3 ضحايا من تحت الأنقاض في عقار الظاهر

تمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال 3 جثامين من تحت الأنقاض في عقار الظاهر المنهار، وهم سيدة مسنة وشابان، بينما تواصل القوات البحث عن باقي ضحايا عقار الوايلي تحت الأنقاض، وبحسب شهود عيان من أقارب وجيران الضحايا، فإن عددهم يقترب من 9 أفراد، وأن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 3 جثامين حتى الآن، وأن أعمال البحث لا تزال جارية عن المفقودين.

مصادر أمنية: عقار الظاهر المنهار صادر له قرار إزالة

وبحسب مصادر أمنية، فإن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحادث عقب ورود بلاغ بانهيار عقار الظاهر المكون من 5 طوابق في منطقة الظاهر، وتبين من التحريات أن العقار صادر له قرار إزالة ولم يتم تنفيذه، وأن العقار انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم، على السكان.

أعمال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في عقار الظاهر

ونشرت قوات الحماية المدنية عددًا كبيرًا من المعدات التي تُستخدم في البحث عن المفقودين تحت الأنقاض في عقار الظاهر، تمهيدًا للبحث عن باقي الضحايا، بينما يساعد عدد كبير من الجيران في أعمال البحث عن المفقودين.

قوات الحماية المدنية تنتشل جثمان الضحية الأولى

كانت قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال الضحية الأولى في حادث انهيار عقار الظاهر، وهي لسيدة مسنة، وتم نقل جثمانها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.