عاجل.. انتشال أول ضحايا حادث انهيار عقار الظاهر

استطاعت قوات الحماية المدنية منذ لحظات في انتشال أول ضحايا حادث انهيار عقار في منطقة الظاهر بالقاهرة.

حسب رواية رجال الحماية المدنية فإن أول ضحية في حادث عقار الظاهر هي سيدة كبيرة في السن.

وكان عقار الظاهر قد أنهار في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وحسب رواية الأهالي فإن العقار كان داخله من 5 إلى 9 مواطنين.

وتواصل قوات الحماية المدينة محاولاتها المستمرة من أجل إنقاذ باقي سكان العقار أو انتشال جثثهم.