«الحماية المدنية» تحاول انتشال ضحايا عقار الظاهر: «خرجوا ست كبيرة والباقي لسه»

واصل رجال الحماية المدنية عمليات البحث عن ضحايا العقار المنهار بمنطقة الظاهر التابعة لمحافظة القاهرة، إثر انهيار العقار فجرا، واستمرت العمليات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

تكاتف رجال الحماية المدنية.. إسعاف ومطافي وبلدوزر

وتحاول قوات الحماية المدنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إنقاذ الضحايا أسفل العقار المنهار في منطقة الظاهر، حيث دفعت وزارة الداخلية بكل رجالها لرفع الأتربة وإزالة الحطام، فيما باشر رجال الإسعاف عملهم بنقل الضحايا فور خروجهم من أسفل الأنقاض إلى أقرب مستشفى.

وتتواجد أكثر من معدة ضخمة من أجل سرعة إزالة حطام وأنقاض عقار الظاهر.

واستطاعت قوات الحماية المدنية منذ لحظات، انتشال أول ضحايا حادث انهيار عقار في منطقة الظاهر بالقاهرة.

حسب رواية رجال الحماية المدنية فإن أول ضحية في حادث عقار الظاهر هي سيدة كبيرة في السن.

عقار الظاهر انهار فجرا بشكل مفاجئ

وحسب رواية الأهالي والجيران فإن عقار الظاهر انهار بشكل مفاجئ تزامنا مع أذان الفجر، وتبين أن العقار صدر قرارا بترميمه مسبقا.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، زار المنطقة صباح اليوم من أجل متابعة محاولات الحماية المدنية لرفع الحطام والأنقاض وإنقاذ ضحايا سكان عقار الظاهر، حيث تم فرض طوق أمني حول العقار من جانب القوات الأمنية.