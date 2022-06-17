عاجل.. انهيار عقار بمنطقة الظاهر بالقاهرة وأنباء عن وجود ضحايا «فيديو»

انهار عقار مكون من 5 طوابق بشارع طور سيناء بمنطقة الضاهر بقلب القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

بلاغ من إدارة الحماية المدنية

وتلقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بلاغًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار بمطقة الضاهر تحديدًا شارع طور سيناء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.

وانتقل اللواء عادل عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من مسئولي المحافظة لموقع الحادث لمتابعة رفع الانقاض عن قرب، بالإضافة لمسؤولي مديرية أمن القاهرة ومسؤولي الحماية المدنية.

المنزل قديم.. وأسرة تحت الانقاض

وقال بعض شهود العيان لمراسل «تلفزيون جريدة الوطن» إن المنزل كان قديمًا، ومن المفترض وجود بعض الضحايا أسفل العقار، وجار الآن محاولات رفع الأنقاض لإخراجهم.

وذكر الأهالي أنه قد يكون هناك 7 أفراد في العقار الآن، بينما حكى بعض السكان عن خروجهم من المنزل قبل ساعات من انهيار العقار، الذي تقطن فيه عدد من الأسر.