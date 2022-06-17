دعاء يوم الجمعة لطلاب الثانوية العامة: 10 أدعية يرددها الآباء والأبناء

يبحث أولياء الأمور عن دعاء يوم الجمعة لطلاب الثانوية العامة، سائلين الله عز وجل بأن يوفق أبنائهم في ما تبقى من أيام قليلة على بدء انطلاق ماراثون الثانوية العامة، ويسعى الآباء للبحث عن الأدعية المستجابة خاصة في يوم الجمعة الذي يوجد به ساعة استجابة أخبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بقوله: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه».

دعاء يوم الجمعة لطلاب الثانوية العامة

وبحثا عن دعاء يوم الجمعة لطلاب الثانوية العامة، تستعرض «الوطن» عددا من الأدعية المستجابة التي يمكن لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، الاستعانة بها، خاصة أن انطلاق امتحانات الثانوية العامة بعد أيام قليلة.

ويمكن ترديد عددا من الأدعية المستجابة لتوفيق الطلاب في الثانوية العامة كالاتي: «اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.. وهذا من أهم أدعية طلاب الثانوية العامة للتوفيق والنجاح في الامتحانات».

أدعية مستجابة لطلاب الثانوية العامة

ومن الأدعية المستجابة لطلاب الثانوية العامة يوم الجمعة: «اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم افتح لي فتوحات العارفين بفضلك والمؤمنين بكتابك ورسلك».

كما يمكن الاستعانة بترديد دعاء يوم الجمعة لطلاب الثانوية العامة بالتوفيق: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا».

- «اللهم إني أسألك حفظ النبيين وفهم الملائكة المقربين.. اللهم إني أسألك علما نافعا».

- «اللهم سهل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا عليّ».

أدعية التيسير لطلاب الثانوية العامة

ومن الأدعية التي يحرص الآباء على البحث عنها، وتقدمها «الوطن»، ادعية التيسير لطلاب الثانوية العامة، وبينها: «اللهم إني استودعتك ما علمتني إياه فرده إلى وقت حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين».

- «اللهم يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف الحفظ والتفسير ألهمني».

- «اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني».

- «اللهم يسر لي امري وارزقني الاجابة عن كل ما أسأل فيه بحولك وقوتك ياذا القوة المتين».

- «اللهم أعني بعونك.. وذكرني بفضلك وألهمني الإجابة عن كل ما يُطرح عليّ».