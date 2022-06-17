أدعية يوم الجمعة المستجابة لقضاء الحاجة وفك الكرب وجلب الرزق

شهدت محركات البحث، عمليات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية، حول أدعية يوم الجمعة المستجابة، من أجل ترديدها في هذا اليوم العظيم، الذي يضم ساعة إجابة، تلك الساعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرًا إلا أعطاه»، فضلاً عن اغتنام ثواب يوم الجمعة بالإكثار من العبادات المستحبة عند الله عز وجل ونبيه الكريم.

أدعية يوم الجمعة المستجابة

يستعرض «الوطن»، في هذا التقرير أدعية يوم الجمعة المستجابة، التي جاءت في السنة النبوية، فقد نصح سيدنا أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، كما ورد عنه في الأحاديث النبوية، أن يدعو المسلمون بدعاء تهتز له السموات، وهو دعاء مستجاب يوم الجمعة، وفيه: «يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالاً لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر- ويسمي الحاجة أو الشخص - يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني».

ويحاول الكثيرون البحث عن أكثر من صيغة يمكن ترديدها لتكون الدعاء المستجاب، ومن أدعية يوم الجمعة المستجابة لجلب الرزق وفك الكرب والبلاء، يمكن ترديد: «اللهم قدِّر لي فأني لا أحسن التقدير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار وأرضني بما تشاء وكيف تشاء».

الدعاء المستجاب لجلب الرزق

وحول الدعاء المستجاب لجلب الرزق وتيسير الحال، في يوم الجمعة: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

ومن الأدعية المستجابة يوم الجمعة لرفع البلاء، وفك الكرب: «اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين».

أدعية مستحبة يوم الجمعة

ومن الأدعية المستجابة التي يحرص المسلمون على ترديدها يوم الجمعة: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك».

وعن أدعية يوم الجمعة المستحبة، كتبت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: «رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ».