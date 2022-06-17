وفاة الشيخ عبدالرحمن السدحان عضو هيئة كبار علماء السعودية السابق

أُعلن، أمس، في المملكة العربية السعودية، وفاة عضو هيئة كبار العلماء السابق الشيخ عبدالرحمن السدحان عن عمر ناهز 81 عامًا، وهو من مواليد شقراء عام 1941م، ودرس في المعهد العلمي بالمدينة إلى أن أصبح أستاذًا فيه، كما أنه كان عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث نعاه رئيس الجامعة والعاملون بها.

وفاة عضو هيئة كبار العلماء السابق الشيخ عبدالرحمن السدحان عن عمر 81 عاما

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية بشأن خبر وفاة عضو هيئة كبار العلماء السابق الشيخ عبدالرحمن السدحان، فإنه عُين من قبل أستاذًا في المعهد العلمي بالرياض، وبعد ذلك عمل أستاذًا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليصبح لاحقًا عميدًا لهذه الكلية العريقة، قبل أن يتوفى عن عمر 81 عامًا.

بدوره، نعى رئيس جامعة الإمام الدكتور أحمد العامري الشيخ عبدالرحمن السدحان، إثر وفاته أمس، مشيدًا بخُلقه، وقال في تغريدة عبر حساب جامعة الإمام الرسمي على تويتر قائلاً: «رحمة الله على الفقيد الذي عُرف بخُلقه وعلمه وتواضعه، والجامعة تعزي أهله وذويه، تغمّده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته».

المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية: السدحان نعم الرجل العالم العابد

كما نعى المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية عبدالرحمن الحسين الشيخ عبدالرحمن السدحان، وكتب عبر تويتر قائلاً: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ الفاضل عبدالرحمن بن محمد السدحان نعم الرجل العالم العابد»، داعيًا الله أن يتغمده الله بواسع رحمته.

كما قدم المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية العزاء لزوجته وهي عمته في نفس الوقت وكذلك لأبناء وبنات الشيخ، الذي صلى عليه صلاة المغرب في جامع الجوهرة.

ونعى الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ عبدالرحمن السدحان، كما أشاد بسلوكه وخلقه الذي لا مثيل له، وذلك بحسب ما كتب في نعيه.