هل جرى إيقاف تمديد الزيارة العائلية؟.. السلطات السعودية توضح

يبحث كثيرون عن حقيقة إيقاف تمديد الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من الخدمات التي تتاح للمسافرين إلى المملكة؛ في إمكانية توجيه دعوة لأسرهم وعائلاتهم، وهي الزيارة التي يمكن أن تقتصر على يومين فقط وتصل إلى عامين، وانتشر على نطاق واسع أنباء عن إيقاف الجوازات السعودية هذا النوع من الزيارات.

ويتم رفض تأشيرة الزيارة العائلية إذا تم الإخلال بأي من شروطها، التي تتمثل في إدخال بيانات خاطئة تخص طالب التأشيرة، أو أن يكون طالب التأشيرة يحاول استقدام بعض الأشخاص الذين لا ينتمون له بصلة قرابة من الدرجة الأولى، أو عدم استيفاء أي من شروط الحصول عليها.

الجهات الرسمية السعودية توضح حقيقة إيقاف تمديد الزيارة العائلية

وحول إيقاف تمديد الزيارة العائلية، أكدت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية أن جوازات المملكة لم تصدر أي شيء أو أي قرار يفيد بأنه تم إيقاف تمديدها، وكان الحديث يدور بالأساس حول أنه تم إيقافها لليمنيين.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية، فإن تأشيرة الزيارة العائلية لا تزال مفتوحة، ويتم الحصول عليها وفق الضوابط التي تحددها وزارة الداخلية السعودية.

ما شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية؟

وهناك مجموعة من الإجراءات والشروط للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية للمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن شروط السفر للمملكة، أولها أن يتم التقدم بطلب بها عبر تطبيق أبشر الإلكتروني، كما يجب استيفاء كل البيانات التي تطلبها المنصة خلال تقديم الطلب وفقا لجواز السفر.

كما يجب أن يكون استقدام أي مقيم لأي من عائلته أن يكون على صلة قرابة به من الدرجة الأولى، كما يشترط أن يكون مقدم الطلب لديه إقامة لا تزال سارية في المملكة، فضلا عن أن تأشيرة الزيارة العائلية تكون تأشيرة عمل وليس تأشيرة مرافق.