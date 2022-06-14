الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1443-2022.. إزاي تتأكد من صلاحيتها؟

مع اقتراب موسم الحج للعام الجاري، ترتفع معدلات البحث عبر المحركات العالمية مثل «جوجل» عن خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1443-2022 والتي تتيح التأكّد من مدة التأشيرة وصلاحيتها، بدون الحاجة للذهاب إلى مكاتب القنصليات بالمملكة.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1443-2022، وفق المعلن من الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1443-2022

وحتى تتمكّن من الاستعلام عن تأشيرة الذهاب الى المملكة العربية السعودية، يجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتضمن الآتي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية «منصة التأشيرات» أو بشكل مباشر بالضغط من هنــا.

- أقصى يسار الصفحة ستجد مربع يعلوه كلمة «استعلام» وتعريف الخدمة الاستعلام عن الطلبات التي تمّ تقديمها.

- حدد نوع الاستعلام وهو «طلب تأشيرة».

- دون رقم الطلب.

- يتمّ إدخال رقم جواز السفر.

- إدخال رمز الصورة حتى يتمّ التأكّد من أنك لست فيروسًا.

- أخيرًا الضغط على «استعلام».

ستظهر النتيجة الخاصة بالتأشيرة، وكافة التفاصيل بداية من اسم صاحبها، ومدتها، ونوعها.. وهكذا.

خدمات تقدمها منصة التأشيرات

وتقدم منصة التأشيرات 3 فئات من الخدمات وهي كالآتي:

خدمات الزوار، وهؤلاء للأشخاص من خارج المملكة، وتقدم لهذه الفئات 4 خدمات هي:

طلب الحصول على تأشيرة من الممثليات السعودية بالخارج

مقدم خدمات صحية خارج المملكة

استمارة طلب تأشيرة الحج والعمرة الإلكترونية

التأكد من اصدار الشهادة الصحية.

الفئة الثانية هي خدمات المواطنين والمقيمين، وهي تشمل تقديم طلبات:

طلب زيارة عائلية للمواطنين.

طلب زيارة شخصية.

طلب تمديد تأشيرة العودة.

التفويض على تأشيرة.

التفويض على تاشيرة عمل (مُساند).

تصديق الطلبات للأفراد.

خدمة الاستفسارات والمقترحات.

الفئة الثالثة والأخيرة هي خدمات الأعمال والجهات ويمكن تقديم طلبات كالآتي:

طلب تمديد تأشيرة العودة.

طلب زيارة حكومية.

طلب تأشيرة دراسية.

طلب تأشيرة علاج.