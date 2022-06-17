حملات أمنية مكثفة بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجي ومتعاطي المخدرات

نفذت أجهزة وزارة الداخلية، عددا من الحملات التفتيشية بمحيط مراكز الشباب والأندية الرياضية، وذلك لضبط الخارجين على القانون ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة، في إطار مواجهة الجريمة بشتى صورها.

وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجيه حملة أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني، والأمن العام» وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فأن الحملات على مدار 3 أيام، أسفرت عن ضبط 51 قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 61 متهما، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

- كمية من مخدر الحشيش وزنت 26 كيلو و780 جراما.

- كما تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت «12,500 كيلو جرام».

- وضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت «1,860 كيلو جراما».

- كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت «1,50 كيلو جراما».

- وكمية من مخدر الإستروكس وزنت «560 جراما».

- كمية من بذور القنب "البانجو" وزنت «4 جرامات».

كما جرى ضبط «3880» قرص مخدر لعقار الترامادول .

- وضبط «1360» قرص مؤثر.

- كما جرى ضبط «22» قرص إكستاسي «الخبوط» المؤثر.

-ضبط «10سم2» من مادة «جى إتش بي».

- وتنفيذ «14» حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط «مبلغ مالي – 59 هاتفا محمولا – 5 سيارات – 6 دراجات نارية – 14 قطعة سلاح أبيض– 3 ميزان».

ووفق بيان وزارة الداخلية فأن تلك الحملة لاقت استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم الأمن والأمان، مؤكداً على استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة

ووفق البيان، فأنه أثناء مرور قوة أمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، اشتبهت في أحد الأشخاص أثناء سيره حاملا حقيبة وحال مشاهدته للقوات، لاذ بالفرار، وقامت القوات بملاحقته وتمكنت من ضبطه وتبين أن «له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية» وبحوزته حقيبة بداخلها «كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجرام - مبلغ مالي - هاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع، و الهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

ضبط شخصين ويحوزتهما كمية من مخدر الآيس

وفي سياق متصل، تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حال استقلالهما سيارتين بدائرة القسم، بحوزتهما «كمية من مخدر الآيس- مبلغ مالي- 3 هواتف محمول».

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارتان لتسهيل تنقلاتهما.

ضبط عنصر إجرامي بأسيوط بحوزته سلاح ناري وذخائر

بينما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، قيام «أحد الأشخاص له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مختلف القطاعات ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبطه حال قيادته سيارة نقل وبحوزته «بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار، 2 خزينة، 85 قطعة من مخدر الحشيش وزنت نحو 8,5 كيلو جرامات - هاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة للنقل والترويج والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.