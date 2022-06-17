الداخلية تضبط 1505 قضايا تموينية وتطلق قافلة إنسانية للبحر الأحمر وبني سويف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1505 قضية تموينية متنوعة، بينها قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 3,125 طن دقيق وأرز وزيت، و395 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 72,422 طن و625 قضية في مجال مخالفات المخابز و17 قضية استيلاء على السلع المدعمة.

وضبطت الحملات 12,43 طن دقيق أبيض وسكر حر وأرز أبيض داخل محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، و9 أطنان سكر تموين محملة على سيارة حال سيرها بمحافظة الفيوم، و9,25 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية داخل مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص، بمحافظة كفر الشيخ بقصد الإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و1,07 طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم داخل ثلاثة مطاعم بالقاهرة دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وطن أسماك مجمدة داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما ضبطت الحملات 4 أطنان دقيق دون مستندات و15 طن مواد خام و4,853 طن أعلاف حيوانية.

وفى إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهرب، أسفرت الجهود عن ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت 59,780 طن أقماح محلية

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2964 قضية متنوعة، كما تم ضبط 13486 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و144 قضية ضرائب عامة، مخالفات جمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية و28 قضية بمجال الأمن العام و919 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ عدد 175 حكما قضائيا متنوعا، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على 4900 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع داخل مخزن بدائرة قسم شرطة البساتين جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها و5 ماكينات تصنيع وكمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة.

ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر ومهربة جمركيا

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما عدد 60 هاتف محمول ماركات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً داخل محلين لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة البساتين.

توجيه القوافل الإنسانية

وعلى جانب أخر واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، أطلقت قافلة مشتركة بين قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية لتوزيع المساعدات العينية «بطاطين – مواد غذائية - ملابس»، على عدد من الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا وزيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وذوي الهمم بمحافظتي البحر الأحمر وبنى سويف.