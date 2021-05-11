كاميرات مراقبة بشوارع مدينة طور سيناء لضبط الحالة الأمنية

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تركيب منظومة كاميرات بمدينة طور سيناء، بغرض ضبط الحالة الأمنية والمرورية والسيطرة والتحكم والتدخل السريع في حالة حدوث أي أزمة، والحفاظ على الانضباط والنظافة بالمدينة.

تنفيذ منظومة المراقبة بالكاميرات

وأوضح المحافظ، أن منظومة المراقبة بالكاميرات بمدينة طور سيناء، سيجرى تطبيقها على مرحلتين، المرحلة الأولى وجرى تنفيذها بالفعل وتتضمن منطقة الكورنيش بالمدينة، وشارع 306، ومقصد العائلة، وشاطئ الفيروز، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية كافة الميادين والشوارع بالمدينة.

وأكد، أن المحافظة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، والحفاظ على النظافة والنظام بمدينة طور سيناء، من خلال شبكة متكاملة لكاميرات المراقبة منتشرة بكافة أنحاء المدينة.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال متابعة محافظ جنوب سيناء منظومة الكاميرات بمدينة الطور، من مكتبه بديوان عام المحافظة.

توزيع الزي الموحد على سائقي الحملة الميكانيكية

وفي سياق منفصل، شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، توزيع الزي الموحد «قميص، بنطلون جينز، كوتشي» لسائقي الحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة، بالساحة أمام مبني الديوان العام بطور سيناء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان المحافظ قد أصدر تعليماته بشراء زي موحد للسائقين، خلال تفقده للاصطفاف لجميع سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية، للوقوف على جاهزيتها وإجراء كافة أعمال الصيانة المطلوبة.

اتباع الإجراءات الاحترازية

وشدد المحافظ علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والظهور بالمظهر اللائق والمشرف للسيارات والسائقين خصوصًا أن المحافظة تشهد زيارات العديد من الوفود والوزراء، وعدد كبير من المؤتمرات، مؤكدًا على دعم الحملة الميكانيكية وتوفير المعدات اللازمة.

ومن جانبهم قدّم السائقون الشكر للمحافظ الذي لا يدخر جهدًا في دعمهم وتوفير البيئة والمناخ المناسب للعمل، وأيضًا قيام المحافظ برعاية حالاتهم الإنسانية والمرضية ومخاطبة كبار المسئولين لحل مشاكلهم.

حضر اللقاء اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، والمهندس عصام فؤاد مدير الحملة الميكانيكية.