القبض على عامل متهم بالتحرش بفتاة داخل محل ملابس في الطالبية

ألقى ضباط مديرية أمن الجيزة القبض على عامل اتهمته فتاة بالتحرش بها داخل محل ملابس بمنطقة الطالبية، أثناء تواجدها ببروفة قياس الملابس، وأنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

بداية البلاغ

تقدمت فتاة ببلاغ للمقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، قالت فيه إنها خلال تواجدها بمحل ملابس بشارع عثمان محرم، لشراء ملابس، وأثناء تواجدها بالبروفة الخاصة بقياس الملابس، فوجئت بعامل المحل يقتحم المكان عليها، ويتحرش بها.

تم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة، من ضبط العامل المتهم، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة، فحرر العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة الطالبية محضرًا بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.