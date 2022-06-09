دفاع مدرس حدائق الأهرام يكشف مفاجآت حول واقعة التحرش بعد إخلاء سبيل موكله

كشف محامي المدرس المتهم بالتحرش بطالبة بمنطقة حدائق الأهرام خلال بث مباشر عبر «الوطن»، كواليس إخلاء سبيل المدرس بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه، قائلًا: «القضية خالية من الأدلة، ومحدش من أهل الطفلة قال إنه شاف الجريمة بعينه، وتم إخلاء سبيله بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه».

محضر بالواقعة

أما عن بداية الواقعة، فأوضح محامى المدرس، أنه بتاريخ 29_4 حضرت الى ديوان نقطة حدائق الأهرام الطالبة ووالدها وخالد. م المدرس، وتصالحوا ووقعوا الثلاثة فى محضر رسمي أنه حصلت مشادة كلامية وانتهت صلحًا وبعدها بـ 9 ساعات تقريبًا فى ذات اليوم، راحت سلمي ووالدها وحرروا المحضر بواقعة التحرش، مشيرًا الى أن المتهم بأنه برىء ولم يرتكب تلك الواقعة.

وكانت جهات التحقيق، قررت إخلاء سبيل مدرس الكيمياء المتهم بالتحرش بفتاة تبلغ من العمر 15 عاما، أثناء تلقيها درسا خصوصيا بمنزلها بمنطقة حدائق الأهرام.

تداول مقطع فيديو

كانت وزارة الداخلية، كشفت ملابسات المقطع الذي جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي تضمن تضرر إحدى السيدات، من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بكريمتها، أثناء إعطائها درسًا خصوصيًا بمنزلها في منطقة حدائق الأهرام.

بلاغ

وبالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص ونجلته، طرف أول -كيميائي يقوم بتدريس مادة العلوم طرف ثان -بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وجرى التراضي والصلح فيما بينهما.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش، وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه، تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو في حقه ووالدة الفتاة القائمة على بث مقطع الفيديو، وتولت النيابة العامة التحقيق.