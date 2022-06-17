افتتاح مسجد الخاصة الكبرى بقرية البرنوجي بدمنهور بتكلفة 2 مليون

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مسجد الخاصة الكبرى بقرية البرنوجي اليوم، وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

إشادة بالجهود الذاتية

وأشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

جاء ذلك خلال أداء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور يرافقه حازم الأشموني، السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، حيث يأتي بالتزامن مع افتتاح مسجد الخاصة الكبرى بقرية البرنوجي بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف على مساحة 180 متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.

خطبة الجمعة اليوم

وتناولت خطبة الجمعة اليوم التي جاءت تحت عنوان «الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها»، أن الوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة، ولاشك أن محبة الوطن فطرة جُبلت عليها النفس البشرية السوية.

كما رسخ نبينا «صلي الله عليه وسلم» هذا المعني حين خاطب وطنه مكة المكرمة عندما أُخرج منها، والوطن نعمة من أجلّ نعم الله «عز وجل»، ويجب علينا أن نشكرها عملا وفعلا وأن نحافظ عليها.