جولة في المحافظات.. مشروعات بـ 127 مليون جنيه في أسيوط وافتتاح 9 مساجد بالبحيرة

شهدت محافظات مصر العديد من الأحداث أمس، أبرزها افتتاح مشروعات في أسيوط، بلغت قيمتها 127 مليون جنيه ضمن الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، كما جرى تدريب 1800 سيدة من كفرالشيخ على ريادة الأعمال، وأحداث أخرى من البحيرة والوادي الجديد والقليوبية.

افتتاح مشروعات جديدة في أسيوط

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «افتتاح مشروعات بـ 127 مليون ضمن احتفالات العيد القومي في أسيوط».

وجرى افتتاح عدد من المشروعات بحي شرق وغرب مدينة أسيوط بتكلفة 127 مليون جنيه بمناسية العيد القومي بالمحافظة والذي يمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1999.

عبور سفينة عملاقة مجرى قناة السويس الجديدة

وفي الإسماعيلية، صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة «إيفين آرم» في أول رحلتها البحرية عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهه لميناء روتردام بهولندا.

وفي البحيرة جرى افتتاح 9 مساجد جديدة وبذلك يكون جرى بناء وافتتاح أكثر من 425 مسجد منذ عام 2018 وحتى الآن، وقال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إن افتتااحات المساجد تعكس اتجاهات الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو.

حصاد 24 ألف فدان من القمح بالوادي الجديد

وفي الوادي الجديد، أعلنت مديرية الزراعة أنه جرى حصاد حتى الآن 24 ألف فدان من محصول القمح بالمحافظة من إجمالي 342 ألف فدان.

وفي كفرالشيخ، جرى تنفيذ 72 دور تدريبية من خلال فاعليات برنامج ريادة الأعمال الذي يهدف لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تدريب 1800 سيدة بقرى مركز مطوبس، والذي يجرى فيه تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.