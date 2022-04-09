جولة في المحافظات.. انطلاق ليال رمضانية بسوهاج وافتتاح مساجد بالبحيرة

شهدت محافظات مصر أحداثا كثيرة، ففي سوهاج، جرى إطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية بالمسرح الروماني، بالتنسيق بين الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة وقصر ثقافة سوهاج.

حفل إفطار جماعي في أسوان

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة في المحافظات.. انطلاق ليالي رمضان الثقافية الفنية بالمسرح الروماني بمحافظة سوهاج».

وتتضمن الفعاليات فقرات متنوعة للموسيقى العربية والإنشاد الديني وابتهالات فردية وورش فنون تشكيلية، وكل الفعاليات متاحة للجمهور بالمجان.

وفي أسوان، كلف اللواء أشرف عطية بقيام لجنة الإغاثة والمساعدات بالمحافظة بتنظيم حفل إفطار جماعي لـ508 أسر داخل حي السلام بمساكن الإيواء العاجل لمتضرري السيول، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

وفي الشرقية، جرى إطلاق أولى فعاليات مبادرة تنمية الأسرة المصرية بمركز الحسينية، من خلال تنفيذ مجموعة من الأمسيات الثقافية التي تقدم عروضا فنية متنوعة ما بين الإنشاد الديني والأغاني الوطنية ومسرح العرائس.

افتتاح 8 مساجد في البحيرة

وفي البحيرة، تم افتتاح 8 مساجد جديدة بتكلفة إجمالية قدرها 10.3 مليون جنيه، وأكد المحافظ اللواء هشام آمنة الدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، إضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.