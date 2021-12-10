افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 4 ملايين و100 ألف جنيه بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

إشادة بالجهود الذاتية في إنشاء المساجد

وأشاد «آمنه» بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

بناء وافتتاح 310 مساجد منذ 2018

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه منذ عام 2018 وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 310 مساجد بتكلفة تجاوزت 425 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاء ذلك خلال أداء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور، يرافقه المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، بالتزامن مع افتتاح عدد 3 مساجد جديدة بمراكز كوم حماده وشبراخيت والدلنجات بتكلفه إجمالية بلغت 4 ملايين و100 ألف جنيه.

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية» لأن الفساد ظاهرة سلبية تهدر طاقات الأفراد والدول وتقف عقبة في سبيل البناء والتنمية، لذلك جاءت الشرائع السماوية متفقة على التحذير من الفساد بكل صوره وأشكاله.