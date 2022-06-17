جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب مخدرات ومستحضرات تجميل

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

وأفاد البيان الصادر اليوم، أنه في المحاولة الأولي وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من وارسو على طائرة خطوط الطيران البولندية اشتبه محمد عبدالحليم مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري نظراً لكثرة السفر والتردد، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

كشف المستور

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام موسى مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحى رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متكررة، وبالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة قام بتكليف أحمد نبيل مأمور الجمرك ومحمود صبري المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 600 عبوة من من مستحضرات التجميل مخبأة داخل أكياس مسحوق الغسيل.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على طائرة خطوط الطيران التركية اشتبه محمد محمود فاوي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكبة دانماركية من أصل مصري.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنوده عبد اللطيف مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحى رئيس القسم فتلاحظ وجود أشياء معتمة، وبالعرض محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة قرر تكليف عادل قرني مأمور الجمرك ومحمد رسلان المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 8 قطع من مخدر الحشيش مخبأة داخل كيس الحلوى.

الإجراءات القانونية

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي برقم 8 و9 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات، وتم الجرد والتحريز بلجنة من مينا نصرى ومحمد كمال الدين وشرين محمد.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.