الجمارك تضبط محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي وعملات أثرية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبة أجنبية بحوزتها كمية من النقد الاجنبي خبأتها بين الملابس في أكياس مفرغة الهواء، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة طيران الخطوط النمساوية القادمة من فيينا.

الراكبة أنكرت وجود مبالغ مالية معها بالمخالفة للقانون

واستوقف أحمد سيد إبراهيم صالح، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكرت حيازتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

ولاحظ حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 ارتباك الراكبة فقام بتكليف مصطفي عبد الوهاب صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عن ضبط 200 ألف يورو داخل 4 أظرف ورقية موضوعة في أكياس شفافة مغلقة بتفريغ الهواء.

تسليم الراكبة المبلغ الموازي للعشرة آلاف دولار أمريكي المصرح بها قانونا دون إفصاح أو إقرار

وقام صبحي ربيع جابر مدير ادارة الجمرك بتكليف لجنة مكونة من هاني محمود وأحمد صبري وأحمد سعيد وعبد الحليم عبد المحسن لجرد وعد المبالغ النقدية، وتسليم الراكبة المبلغ الموازي لعشرة آلاف دولار أمريكي المصرح بها قانونا دون إفصاح أو إقرار.

تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة لمخالفتها قوانين غسل الأموال

وأمر مدير إدارة الجمرك، بمطار القاهرة الدولي بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة لمخالفتها قوانين غسل الأموال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبة للنيابة المختصة.

وتطبق سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الأمنية والتنفيذية لضبط الخارجين على القانون.

وفي سياق متصل أحبطت جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، حيث تمكن رجال الادارة العامة للصادرات الجوية برئاسة أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية.

وأثناء إنهاء الاجراءات الجمركية عن مشمول البوليصة رقم 91015599301 بجمرك مطار القاهرة للشحن الجوي برئاسة أحمد أبو الفضل مدير الجمرك اشتبه سليمان كمال رئيس قسم الحركة وعادل وهدان مدير الحركة في البيان الجمركي رقم 31055 ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 5 طرود ملابس وهدايا مصدرة إلى دولة سلطنة عمان.

الجمارك تحبط تهريب ست عملات معدنية قديمة

فتم تشكيل لجنة وتبين وجود 4 طرود عبارة عن سبح وأطباق معدنية وملابس وشمع والطرد الأخير يحتوي على ست عملات معدنية قديمة، وجرى العرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية التي أفادت بأن العملات المعدنية الست منها خمس عملات معدنية دائرية الشكل ريال نمساوى يرجع إلى عصر الإمبراطورية «تالر ماريا تريزا»، ومدون على الظهر شعار النسر ذو الرأسين ومؤرخ ب 1780 م والعملة الأخيرة دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل ومدون عليها السلطنة المصرية، فئة خمس قروش.

وقرر أحمد الشهاوى مدير عام جمارك الصادرات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.