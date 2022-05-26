مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يشارك في فعاليات مهرجان «كان»

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان للفعاليات الأفريقية التي أقيمت في الأسبوع الثاني من مهرجان «كان» السينمائي الدولي، حيث أقامت منظمة اليونسكو ندوة لعرض تقريرها الصادر باللغتين الفرنسية والإنجليزية عن الإنتاج السينمائي في 54 دولة أفريقية، وتم توزيع التقرير على كل الحضور.

وعلى هامش الندوة، اجتمع منظمو المهرجان، وتوسان تياندريجو رئيس قسم التنوع والتعبير الثقافي باليونسكو، والذي شكر إدارة مهرجان الأقصر على حسن عرض التقرير في مهرجان الأقصر بدورته الحادية عشرة، ووافق على المشروع المقدم من مهرجان الأقصر بعمل نسخة من التقرير باللغة العربية، على أن تصدر في الدورة الـ12 بدعم من دول عربية وأفريقية أسوة بالنسخ الموجودة باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

كما تم الاتفاق على إعادة تدقيق ومراجعة المعلومات والإحصائيات والبيانات الخاصة بالسينما المصرية في تقريرها الصادر من اليونسكو، وذلك في النسخة العربية التي سيقوم بها مهرجان الأقصر وجهات متخصصة في مصر، وسيتم التصحيح على النسخة الموجودة على موقع اليونسكو الآن.

اليونسكو يوافق على مشروع مهرجان الأقصر

وفي جناح السينما الإيطالية بمهرجان «كان» تم توقيع تجديد بروتوكول تعاون بين مهرجان روما للسينما الأفريقية، برئاسة أنطونيو فلاميني، لتبادل الخبرات والدعم المشترك، كما تم الاتفاق الأولي مع كارلو جينتل ممثل عن قنوات «راي» للسينما الإيطالية من أجل التعاون في إقامة ورش وندوات وتبادل خبرات ودعم مشروع «فاكتوري» ماليا وفنيا.

كما تم توقيع اتفاق بين مهرجان الأقصر ومهرجان الرباط لسينما المؤلف بالمغرب، بمناسبة اختيار الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية للاشتراك في وضع برنامج أفريقي لمدة عام بالرباط، من خلال عروض أفلام وندوات ونشرات .

مشروع مع اليونسكو وتعاون مشترك وتبادل خبرات

كما شارك فريق الأقصر الأفريقي في احتفالية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بسوق «كان» السينمائي، بحضور رئيسه الفنان الكبير حسين فهمي، والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، والناقد اندرو محسن.

وفي هذا الصدد، أعلن مهرجان الأقصر ضم صوته للمطالبين بوجود مقر للسينما المصرية بمهرجان «كان» السينمائي الدولي كما كان سابقا، نظرا لمكانة مصر والسينما المصرية، وأسوة بالدول الشقيقة التي تشارك بالمهرجان.

وأهاب مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالمسؤولين عن السينما المصرية، من وزارة السياحة والثقافة والخارجية والجهات المدنية، كنقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما والمهرجانات السينمائية المختلفة، بضرورة التكاتف لصالح قيمة مصر الدولية سينمائيا، لوجود مقر وعلم لمصر بين الدول المشاركة بمهرجان «كان» السينمائي، وكان المقر يقيمه مكتب السياحة في باريس ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتي عام 2016 تقريبا.

ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الثانية عشر في شهر مارس 2023، والمهرجان يقيمه وينظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارات الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، إضافة إلى محافظة الأقصر، ونقابة السينمائيين، وهيئة تنشيط السياحة.