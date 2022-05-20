«مهرجان الأقصر» ينعى الفنان سمير صبري: فقدنا أحد رواد السينما والإعلام

نعت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الفنان الكبير سمير صبري، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة، إذ جاء في نص البيان: «فقدت مصر والأمة العربية الفنان الكبير سمير صبري، أحد أهم نجوم السينما المصرية، وأحد رواد الإذاعة والإعلام وصاحب البصمات والعلامات البارزة، خلال النصف الثاني من القرن العشرين».

إدارة المهرجان: الفنان كان داعمًا ومحبًا للأقصر

وقال السيناريست سيد فؤاد، إن سمير صبري فنان كبير وله تاريخ سينمائي حافل وأدوار مهمة جدًا في أفلام كثيرة، وقدم للفن المصري الكثير والكثير، وكان فنانًا مهمومًا بقضايا وطنه، لقد فقدنا فنانًا كبيرًا فهو نموذج لفنان واع محترم وعلامة من علامات التمثيل في السينما والتليفزيون والمسرح المصري وأيقونة كبيرة في المجال الإعلامي.

إدارة المهرجان: آخر تكريماته وآخر جوائزه كانت في مهرجان الأقصر

وأضافت عزة الحسيني، مدير المهرجات، أن الفنان سمير صبري كان أحد الداعمين لمهرجان الأقصر وكان يحب المهرجان ودائم الحضور في دوراته المختلفة والمهرجان كرّمه في دورته قبل الماضية عن مشواره السينمائي الحافل بالأعمال المميزة، كما أنه حصل مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل من المهرجان، وهي آخر جوائزه في السينما، ولنا الشرف كمهرجان في ذلك فقد كرّمناه في دورة وحصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة التالية.