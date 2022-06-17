عزاء الموسيقار نادر أنيس غدا في مسجد الشرطة

حددت أسرة عازف الكمان والموسيقار نادر أنيس موعد تلقي عزائه، حيث يقام العزاء مساء غد السبت بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وفاة الموسيقار نادر أنيس

وتوفي الموسيقار نادر أنيس يوم الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يتلقى العلاج مؤخرا وتم تشييع جثمانه في اليوم نفسه من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة.

عزاء الموسيقار نادر أنيس

وأعلن الموسيقار عاطف إمام عضو نقابة المهن الموسيقية السابق خبر وفاة نادر أنيس عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث قال: «البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون، زميل العمر والدراسة عازف الكمان الفنان نادر أنيس في ذمة الله، ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء ولكل محبيه الصبر والسلوان».