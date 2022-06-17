إلغاء حفلات جديدة من جولة جاستن بيبر الغنائية بسبب استمرار مرضه النادر

أعلن المغني الكندي جاستن بيبر إلغاء حفلات جديدة من جولته الغنائية التي كان من المقرر أن يقوم بها العام الحالي، بسبب إصابته بشلل في نصف وجهه يسمى بمتلازمة «رامزي هانت»، وذلك خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «في ضوء التعافي المستمر لجاستن سيتم تأجيل عروض الجولة التي كان من المقرر إجراؤها في يونيو وأوائل يوليو».

وعن الحالة الصحية لجاستن بيبر، قال البيان، إن المغني الذي سبق له أن أجل عرضين في مدينة نيويورك: «يتلقي أفضل رعاية طبية ممكنة، وهو متفائل بشأن شفائه، ويتطلع إلى العودة مرة أخرى، والأداء أمام جمهوره في وقت لاحق من هذا الصيف»، وبحسب البيان، سيتم الإعلان عن تفاصيل المواعيد المُعاد جدولتها في الولايات المتحدة قريبًا، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

إلغاء 15 حفلا من جولة جاستن بيبر العالمية

وحتى الآن وصل عدد الحفلات التي تم إلغائها من الجولة التي بدأت 18 فبراير الماضي، لـ15 حفلا، الأول في 26 من الشهر نفسه، بسبب إصابة الفنان الشاب بفيروس كورونا المستجد، ثم 14 حفلا بتواريخ ما بين 7 يونيو إلى 3 يوليو 2022، بسبب إصابته بمتلازمة «رامزي هانت» النادرة.

وتحدث المغني الشاب عن حالته الصحية للمرة الأولى، عبر مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، في 10 يونيو الجاري، وأوضح أن بجانب شلل الوجه، يمكن أن تسبب متلازمة «رامزي هانت» فقدان السمع وتتطلب علاجًا سريعًا حتى لا تصبح دائمة: «أردت أن أطلعكم على ما يجري، كما ترون وجهي، لدي متلازمة تسمى متلازمة رامزي هانت، ومن هذا الفيروس الذي يهاجم العصب في أذني وأعصاب وجهي تسببت في شلل وجهي».

3 حفلات لـ جاستن بيبر في الشرق الأوسط

وكان من المقرر أن تنطلق جولة جاستن بيبر الغنائية التي تحمل عنوان «The Justice World Tour» في 14 مايو 2020 بسياتل وتنتهي في 26 سبتمبر 2020 في نيو جيرسي، ولكن تم تأجيل جميع المواعيد الأصلية المخطط لها إلى عام 2021 بسبب جائحة كورونا، ثم تأجلت مرة ثانية إلى عام 2022.

وبدأت الجولة رسميًا في 18 فبراير 2022، في سان دييجو وكان من المقرر أن تنتهي في 25 مارس 2023 في مدينة كراكوف البولندية، وكانت تتضمن حفل لـ «بيبر» في البحرين بتاريخ 5 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى حفلين في مدينة دبي بالإمارات في يومي 8 و9 أكتوبر على التوالي.