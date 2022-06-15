اليوم.. تشييع جثمان الموسيقار نادر أنيس من مسجد السيدة نفسية عقب الظهر

أعلن الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد عن موعد ومكان دفن الموسيقار وعازف الكمان الكبير نادر أنيس الذي رحل عن دنيانا منذ دقائق.

دفن جثمان أمير عبد المجيد في مقابر المجاورين

وقال عبد المجيد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: «وستقام بإذن الله صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عند صلاة الظهر اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، والدفن في مقابر المجاورين أمام مشيخة الأزهر برجاء الدعاء للحبيب والعزاء على المقابر لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم».

أحمد العيسوي لـ نادر أنيس: مع السلامة يا حبيبي

أعلن خبر الوفاة، الموسيقار عاطف إمام عضو نقابة المهن الموسيقية السابق عبر صفحته على فيسبوك حيث قال «البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون، زميل العمر والدراسة عازف الكمان الفنان نادر أنيس في ذمة الله ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء ولكل محبيه الصبر والسلوان».

ونعاه الفنان أحمد العيسوي قائلا: «البقاء والدوام لله وحده دكتور نادر أنيس في ذمة الله مع السلامة يا حبيبي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة بإذن الله».