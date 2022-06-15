وفاة الموسيقار وعازف الكمان نادر أنيس

توفي، منذ قليل، عازف الكمان والموسيقار الكبير نادر أنيس بعد صراع مع المرض.

نادر أنيس من أهم عازفي الكمان في مصر

أعلن خبر الوفاة، الموسيقار عاطف إمام، عضو نقابة المهن الموسيقية السابق، عبر صفحته على فيسبوك، حيث قال «البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون، زميل العمر والدراسة عازف الكمان الفنان نادر أنيس في ذمة الله، ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء ولكل محبيه الصبر والسلوان».

كما نعاه الفنان طارق فؤاد قائلا: «حبيبي وأخي نادر أنيس مع السلامة أخي وعشرة العمر كله ربي يرحمك ويحسن إليك ويحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن ينور قبرك ويوسع مدخلك ويتقبلك بقبول حسن وأن يشفع فيك حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم».