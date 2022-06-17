السيسي: المنتدى الروسي ينعقد في ظل تحديات اقتصادية غير مسبوقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المنتدى الاقتصادي السنوي الروسي لهذا العام يُعقد في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وذات طبيعة استراتيجية، ونأمل في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات، وبالشكل الذي يخفف من شدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها.

السيسي: الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم

وأضاف السيسي، خلال مشاركته عبر الفيديو أمام المنتدى الاقتصادي السنوي الروسي المنعقد في سان بطرسبورج، أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد ألقت بتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم، خاصة اقتصاديات الدول الناشئة، وكذلك على النحو الذي يأخذ في الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف، ويحقق أمن الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة المدى.

السيسي: التفاهمات السياسية طويلة المدى تفتح المجال لنمو الاقتصاد العالمي

وتابع: «التفاهمات السياسية طويلة المدى تفتح المجال لنمو الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل جائحة كورونا الحادة التي كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالاً طائلة، تجعلنا حريصين على تفادي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي».