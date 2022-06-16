وزير الإسكان من «جوليوس نيريري»: السد يحظى باهتمام الرئيس السيسي

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة إلى دولة تنزانيا، لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية، الذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، على نهر روفيجي بدولة تنزانيا.

ورافقه خلال الزيارة، اللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، المهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، المهندس وائل حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، المهندس حسام الدين الريفي، عضو مجلس الإدارة بالمقاولون العرب، والمهندس هشام حجازي، المدير التنفيذي لشركة السويدي.

تحقيق التنمية المستدامة في تنزانيا

وأشار وزير الاسكان، إلى أنّ المشروع يحظى بمتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لما يمثله من أهمية كبرى للشعب التنزاني الشقيق، وأنّ تلك الزيارة تأتي لمتابعة العمل على أرض الواقع، ونقل رسالة إلى المسؤولين التنزانيين تؤكد اهتمام الدولة المصرية بهذا المشروع من أجل تحقيق التنمية بدولة تنزانيا الشقيقة.

وقال الوزير، إنّ معدلات التنفيذ بالمشروع حققت زيادة ملحوظة، حيث وصلت جميع عناصره إلى مراحل تنفيذ متقدمة، وشارف جسم السد الرئيسي على الانتهاء في أغلب قطاعاته، وجار العمل في الهيكل الخرساني أعلى جسم السد، حيث سيتم تثبيت البوابات الرئيسية للمفيض أعلى السد، كما أنّ العمل في المآخذ الرئيسية للقنوات الموصلة للمياه لمبنى التوربينات، يسير وفق المعدلات المخططة حيث جرى الانتهاء من شق القنوات الرئيسية داخل الجبل بأطوال جاوزت 1500 متر، وجار حاليا أعمال التبطين الخرساني للثلاث قنوات الرئيسية.‏

وتابع أنّ العمل جار بالهيكل الرئيسي لمبنى التوربينات، الذي يعد من أهم وحدات المشروع حيث جرى إنهاء الأعمال المدنية لمبنى تجميع التوربينات Erection Bay، وتثبيت 3 أوناش عملاقة وصلت حمولتها إلى 400 طن للونش الواحد تمهيدا لاستقبال الوحدات الرئيسية للتوربينات، ‏وجار حاليا أعمال تركيب الأجزاء الموردة من التوربينات وهي الأعمال التي يتم تنفيذها وفق أعلى مستويات الجودة المطلوبة.‏

يذكر أنّه جرى الانتهاء من أعمال الكوبري الرئيسي الرابط بين ضفتي نهرروفيجي، الذي يعد أحد أهم العناصر الرئيسية في مشروع سد جوليوس نيريري، نظرا لما يمثله من أهمية لنقل الأجزاء الخاصة بالتوربينات ذات الأحجام والأوزان الكبيرة، لذلك فإنّ الكوبري هو الأكبر كوبري في تنزانيا من حيث الحمولة، حيث يسمح بمرور حمولات تصل إلى 300 طن ويبلغ طوله 250 مترا ومقاما على عمودين فقط بارتفاع يتجاوز 50 مترا فوق سطح النهر، ما يجعل هذا الكوبري أحد أهم المعالم الإنشائية في البلاد، خاصة وأنّه سيكون أحد الأجزاء الرئيسية في الطريق الدولي الرابط بين تنزانيا وموزمبيق بعد نهو المشروع.

وجار العمل بالسدود الجانبية الفرعية المكونة لبحيرة السد والتي تصل أطوالها لنحو 15 كيلو مترا، وجرى تنفيذ واحد من إجمالي 3 سدود بمسافة تجاوزت 3 كيلومترات، ووصلت قطاعات السدين الآخرين إلى مراحل متقدمة رغم التحديات الصعبة التي واجهها فريق العمل للحفاظ على معدلات التنفيذ خلال موسم الأمطار، وجار العمل حاليا وفق المعدلات المخططة لمفيض الطوارئ والذي يصل طوله إلى قرابة كيلومترين للوصول بالارتفاعات الخاصة به إلى المستوى المناسب الذي يسمح ببدء الملء الابتدائي لبحيرة السد مع بداية العام المقبل.‏

وقد قارب العمل في التركيبات الكهربائية لمنطقة Switch Yard على الانتهاء وهي المنطقة الرئيسية الرابطة بين شبكات الكهرباء المنتجة من السد والشبكة القومية التنزانية بعد نهو الأعمال الإنشائية لهذه الوحدات بالكامل وتم بالفعل بدء تجارب التشغيل للوحات الرئيسية المغذية للشبكة.

يذكر أنّ المشروع يشمل إنشاء سد بطول 1025 مترا عند القمة بارتفاع 131 مترا، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية طبيعية بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن دولة تنزانيا.

ويتكون المشروع من السد الرئيسي - محطة التوليد الكهرومائية وأعمال المأخذ، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة إلى مبنى التوربينات - محطة ربط للكهرباء - 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي - كوبرى خرسانى دائم على نهر روفيجي - إنشاء طرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع - المعسكر الدائم للعميل.

اتفاق سد ومحطة «جوليوس نيريري»

ووقّع التحالف المصري «شركة المقاولون العرب - شركة السويدي إليكتريك» المُنفذ للمشروع، في ديسمبر 20148، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقدا بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنويا، تكفي لاستهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين نحو 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.