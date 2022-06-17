10 إجراءات يجب الالتزام بها عند ترميم العقار.. نفذ القانون وامنع الخطر

تلجأ الوحدات المحلية، إلى اتباع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن الاشتراطات المطلوبة لترميم أو تدعيم عقار، حفاظا على الحالة الإنشائية، إذ حددت المادة 185 من القانون، حزمة من الإجراءات والاحتياطات، يلتزم بها المهندس المشرف على تنفيذ أعمال ترميم المبنى، بالإضافة إلى المقاول المنفذ لأعمال الترميم والتدعيم للعناصر الإنشائية الخارجية، أو الهدم الكلى أو الجزئى المرخص بها.

إجراءات ترميم عقار

- حجب المبنى بكامل ارتفاعه.

- إحاطة المبنى بسور ارتفاعه 2 متر على الأقل، من مادة مناسبة، ويزود بوسائل الإضاءة الكافية، واللوحات التحذيرية والإرشادية اللازمة، بصورة واضحة.

- التأكد قبل البدء فى التنفيذ من فصل الجهات المختصة لـ التيار الكهربائى، وإغلاق مصادر الغاز والمياه.

حماية المبانى المجاورة

- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المبانى المجاورة، فى جميع مراحل التنفيذ، من كل الاخطار الناتجة عن التنفيذ، طبقا لأسلوب حماية وتأمين المبانى المجاورة، من خلال التقرير الهندسى المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.

- وجوب صلب الجدران والأجزاء البارزة من المبانى التى يخشى سقوطها.

- اتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية المارة والأشخاص الموجودين فى الموقع أو على مقربة منه، من جميع المخاطر التى يمكن أن تحدث فى الموقع مثل:

• تحديد مناطق العمل ومناطق المرور، وأن يتم تغطيتها بما يكفل توفير الحماية للمارة والمشأة.

• تأمين موقع العمل، وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة، والإشراف على دخول معدات الهدم، واستخدامها بواسطة مختصين.

حواجز وإنارة تحذيرية

- إقامة حواجز ووضع إنارة تحذيرية، ووسائل الحماية اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين، خاصة أثناء الليل.

- فى حالة الترميم وتدعيم العناصر الإنشائية الداخلية، يراعى الترميم بما لا يخل بالسلامة الإنشائية للعقار، مع التأكد من فصل المياه والكهرباء، إذا لزم الأمر.

ضوابط الإشراف على التنفيذ

- يكون المشرف على التنفيذ مهندس نقابى تخصص عمارة أو مدنى أو مكتب هندسى.

- يشترط إسناد أعمال الإشراف على التنفيذ، فى حالتى التدعيم والترميم، لمهندس إنشائى ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات.