فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق سكنية بمغاغة السبت المقبل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق سكنية يوم السبت المقبل، الموافق 11 يونيو 2022، تشمل مغذي مساكن العبور، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذى، بدءاً من الساعة 8 صباحاً، حتى الانتهاء من الصيانة في نفس اليوم.

فصل الكهرباء عن مساكن العبور وشارع الثورة

وذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية بمركز مغاغة أنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق: «مساكن العبور، وشارع الثورة، وطريق علي باشا، ومنشية المصري، وشارع الجلاء، وتقسيم المنشية، ومنطقة الخمسين، والعبور، وجامع السلام».

وعقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في وقت سابق الاجتماع الدوري الأسبوعي، لمتابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، من خلال توصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين، لضمان حياة كريمة للمواطنين.

متابعة معدلات الأداء بمشروعات «حياة كريمة»

ووجه المحافظ مديرية الري بتنفيذ أعمال كوبري حمولة 70 طناً، على مجرى ترعة قرية «العباسية»، بمركز مغاغة، لسهولة عبور المعدات الخاصة بتنفيذ مشروعي وحدة التضامن الاجتماعي، والوحدة الصحية، على مساحة 2000 متر مربع.

كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم موقع الأرض المحددة للجهة المنفذة للبدء في تنفيذ الأعمال، حيث ناقش نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة في بمختلف القطاعات الخدمية.

يشار إلى أن محافظ المنيا تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل مركزي مغاغة وملوي، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، حيث يستهدف المشروع تطوير 192 قرية و757 تابعاً في كلا المركزين.