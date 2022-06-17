السيسي: نعتز بعلاقتنا التاريخية مع روسيا.. ونفذنا مشروعات مشتركة كثيرة مؤخرًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا الاتحادية، كما تعتز بالتطور الملموس الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من القطاعات الحيوية لاقتصاد ورفاهية الشعبين.

السيسي: مصر انخرطت مع روسيا خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبيرة

وأضاف السيسي، خلال مداخلة عبر الفيديو أمام المنتدى الاقتصادي السنوي الروسي المنعقد في سان بطرسبرج، أن مصر انخرطت مع روسيا خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة تخدم بلدينا وتستجيب لتطلعات شعبينا في تحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي، وأبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية الضبعة، الذي يأتي في سياق استراتيجية الدولة للتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

السيسي: مصر شهدت أحداثًا استثنائية خلال العقد الماضي

وتابع: «وشهدت مصر أحداثًا استثنائية خلال العقد الماضي، وكان لها تأثير بالغ على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد».