عمومية لمنتجي البطاطس توافق على ميزانية 2022.. و7 ملايين جنيه إيرادات

انعقدت الجمعية العمومية للجمعية الزراعية العامة لمنتجي البطاطس برئاسة المحاسب أحمد الشربيني، وحضور أعضاء أعضاء العمومية على مستوى الجمهورية في مقر نادي الزراعيين بالدقي.

واعتمدت العمومية بالإجماع ميزانية الجمعية بعد عرض الموقف المالي والإداري والإشادة بالإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، ومن أبرزها تحقيق إيرادات بلغت أكثر من 7 ملايين جنيه نتيجة لسياسة تعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق.

كما أشادت العمومية بمجلس الإدارة وأدائه المتميز وأفكاره الاستثمارية المبتكرة التي أدت إلى عودة الجمعية إلى سابق عهدها.

التبرع بمليون جنيه لصندوق تحيا مصر

ووافقت الجمعية العمومية على التبرع بمليون جنيه من الاحتياطي النقدي للجمعية لصالح صندوق تحيا مصر للمساهمة في الدور الاجتماعي والتنموي الكبير الذي يؤديه الصندوق في المجتمع المصري.

وقال المحاسب أحمد الشربيني، رئيس الجمعية الزراعية العامة لمنتجي البطاطس، إن مجلس الجمعية وعلى مدار 3 سنوات تمكن من تحريك المياه الراكدة، وأن الجمعية عملت خلال العام الماضي على تطوير ادائها وتحقيق المزيد من النجاحات ضمن خطة العمل التي تم وضعها لزيادة إيراداتها عبر استثمار أصولها بأفضل شكل تماشيا مع رؤية الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تقوم على الإدارة الذكية للأصول غير المستغلة وتنميتها لتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات.

ربط الحوافز بالإنتاج

وأضاف أن مجلس إدارة الجمعية اعتمد على منهج ربط الحوافز بالإنتاج لتشجيع الموظفين والعاملين بالجمعية على الإبداع في العمل، وأن المجلس تمكن من خلال هذا المنهج من توفير مليون جنيه من ميزانية المرتبات والحوافز بعد مراجعتها وتنقيحها.

ومن جانبه، قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إن الجمعية العامة لمنتجي البطاطس هي بمثابة الأم لكل البنيان التعاوني الزراعي في مصر، وهي المصدر الأهم للكوادر والكفاءات الكبيرة التي أثرت تاريخ الحركة التعاونية في مصر.

وأشار حمادة إلى أن الموقع المالي والإداري القوي للجمعية هو ما ساهم في نشأة الجمعيات الفرعية المختلفة التي تندرج تحت إدارتها والتي تعتبر إضافة للاقتصاد الزراعي بشكل عام.

فيما أكد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن الجمعية العامة لمنتجي البطاطس تعمل بشكل دائم لمصلحة المزارعين من أعضائها، وهي في هذا الإطار تقدم خدمات كثيرة، وهو ما يقع محل إشادة من وزارة الزراعة.

وأضاف أن الجهة الإدارية التي يمثلها تعمل على تطبيق دورها في الرقابة والتوجيه للجمعيات التعاونية، وأن إدارة التعاون تعمل على دفع عجلة العمل التعاوني إلى الأمام كونه حجر الزاوية في النمو الزراعي بالريف المصري.

وشهدت الجمعية العمومية حضور النائب علاء طاحون والنائب محمود فريد شرارة بمجلس الشيوخ، وقيادات إدارة المراقبة على حسابات التعاون والإصلاح الزراعي بالجهاز المركزي للمحاسبات.