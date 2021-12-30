الزراعة تحذر مزارعي البطاطس والقمح من تقلبات الطقس.. ممنوع ري المحصول

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مناطق الدلتا والساحل الشمالي والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد ستتعرض لأمطار غزيرة حتى محافظة أسيوط، بما فيها مدن القناة ومناطق سيناء مع تساقط حبات البرد.

وقف الري لمحاصيل البطاطس والقمح

وشدّد «فهيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على ضرورة توقف ري البطاطس والقمح، خلال تلك الأيام التي تزيد فيها سرعة الرياح فضلا عن الأمطار الغزيرة، لأن النمو المحاصيل ما زال في مراحل ضعيفة بإضافة خليط المنقوع في أقرب ريّة ممكنة.

وأضاف «فيهم»، أنّه يجب الانتهاء من إجراء رشه وقائية «هامة»، لمعظم المحاصيل ضد عدد من الأمراض المتوقع ظهورها وانتشارها خلال الأيام الجارية، على أن يكون الرش «باوكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب أو كلوروثالونيل أو ازوكسي ستروبين أو جلوكانات النحاس» بالمعدلات الموصى بها لتفادي الندوات والتبقعات الفطرية والبكتيرية على الطماطم والبطاطس الصيفية والكنتالوب والبطيخ والخيار ولفحة الكمون وانثراكنوز الفول والبسلة .

«فهيم»: يجب الاستعداد لظهور الصدأ الأصفر على القمح

وطالب بضرورة الاستعداد لظهور مرض الصدأ الأصفر على القمح في المناطق والأحواض الكائنة بالدلتا وخاصة على الزراعات البدرية وعلى أصناف سدس 12 وجميزة 11 وجيزة 171، أما البياض الزغبي في التربة السوداء واللطعة الأرجوانية على البصل والثوم فالأجواء الحالية مناسبة لظهور تلك الآفات، لذا يجب رش المحصول بماده سيموكسونيل.

وتابع «فيهم»، أنه من المتوقع ظهور بعض الآفات الحشرية الهامة، وأهمها تربس البصل والثوم وتربس الأزهار في فلفل الصوب والمن علي الفول والبطاطس وفراشة الياسمين أو دودة براعم الزيتون وذبابة الفاكهة في البرتقال.

وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن شدة الأمطار ستكون الخميس والجمعة والسبت وتطول مناطق كثيرة من الجمهورية حتى محافظات الصعيد ومدن القناة وسيناء، مع هبوب الرياح القوية على شمال غرب البلاد «السلوم - مرسي مطروح - الضبعة - واحة سيوة» مثيرة للرمال والأتربة، وتصل الرياح بشكل أقل في الحده إلى الدلتا ومدن القناه والقاهرة وشمال الصعيد التي قد تكون مثيره للرمال والأتربة، كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على بعض المناطق الشمالية خلال فترات محدودة.