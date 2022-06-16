الزراعة: نستهدف تحسين سلالات عجول البتلو عن طريق الأعلاف والتغذية

قال الدكتور ياسر شريف، مدير التفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية وزارة الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بقطاع الأمن الغذائي والثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه منذ بدء مشروع البتلو حتى افتتاح المشروع الخاص بالأعلاف والألبان أمس، تشهد على هذا الأمر، وسط قرارات وزارية لمنع ذبح عجول البتلو في وزن صغير وعمر صغير من أجل تسمين هذه العجول الجاموسي المعروفة بالبتلو لتنفيذ المشروع الذي يقتضي وصول العجول إلى 400 كيلو حتى إذا كان عمرها صغيرا.

التركيز على التغذية الجيدة وتحسين السلالات

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المعامل الغذائية ركزت على الأعلاف التي تزيد وزن العجل البتلو والأكل الصحيح من أجل انتخاب سلالات أفضل يمكن أن توفر أكبر قدر من اللحوم للمواطن، بجانب فتح باب التصدير لتوفير العملة الصعبة في ظل الظرف العالمي من تأثر العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

جولات تفتيش مستمرة

وأوضح مدير التفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية وزارة الزراعة، أن مسؤوليته التفتيش على الأغذية ذات الأصل الحيواني المتداولة في الأسواق للمواطن للتأكد من صلاحيته وعدم وجود مخالفات أو غش أو ذبح خارج المجازر، مبينا أن هناك لجان على مستوى الجمهورية تجري جولات تفتيشية.