بعد اكتشاف «مقبرة حمير» بالفيوم.. اعرف العقوبة القانونية لبيع لحومها

آثار اكتشاف «مقبرة حمير» في الفيوم العديد من التساؤلات لدى المواطنين، خاصة العقوبة القانونية المنتظرة لبيع لحوم الحمير والغش التجاري في المنتجات وتواصلت «الوطن» مع محمد نيزار المحامي بالنقض لبيان عقوبه بيع الحمير وأيضًا لتوضيح أسباب وجود مثل هذه المقبرة والسبب الرئيسي لذبحها.

أسباب ذبح الحمير

قال محمد نزار المحامي بالنقض، إنَّ الدافع الرئيسي وراء ذبح هذه الحمير هو الاستفادة جلودها نظرًا لما تمثله من قيمه كبيره في ثمنها، إذ أنَّها تستخدم في أشياء يتمّ تصنيعها، مبينًا أنَّ الهدف من نزع هذا الجلد هو تصديره للصين بشكل غير مشروع إذ تستخدمه في العديد من الصناعات.

ولفت إلى ما أثير مؤخرًا حول وجود مادة خارقة تستخرج من جلود الحمير هي عبارة عن ماده جيلاتينية تستخدم في مشتقات طبية يشاع أنَّها محفزات جنسية أو مستحضرات مقاومة للشيخوخة يتم استخدامها داخل الصين، إضافة إلى الصين كان فيها 14 مليون حمار حيث تم إعدام 6 ملايين حمار وهذا في الفترة من 2014 حتى الآن.

وأضاف المحامي بالنقض في لقاء مباشر عبر تليفزيون «الوطن» أنَّ جلد الحمار الواحد يتراوح سعره من 600 لـ 700 يورو، مشيرًا إلى أنَّه مبلغ ضخم ومحفز اقتصاديًا،

عقوبة قتل الحيوانات وبيعها

وأوضح «نزار» أنَّ القانون وضع عقوبه لقتل الحيوان تتمثل في الحبس الذي قد يتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، إذا اقترنت بظرف مشدد كمثل قتل هذه الحيوانات ليلاً، أما بيع اللحوم فيندرج تحت قانون الغش التجاري التي يعاقب فاعلها بمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.