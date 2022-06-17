«عمومية البيطريين» ترفض ميزانيات 3 أعوام وتطالب بإحالة المخالفات للنيابة

رفضت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، ميزانيات 3 أعوام سابقة، هي: 2018، 2019 و2020، وميزانيات التكافل والنادي الاجتماعي في نفس المدة.

وطالبت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين بتحويل المخالفات إلى النيابة العامة.

«عمومية البيطريين» ترفض تعديلات صندوق الغارمين

وصوت أعضاء الجمعية العمومية، على تعديلات صندوق الغارمين، بالرفض، لتبقى بنود الصندوق كما هي.

ووافقت الجمعية العمومية على مقترح ببيع 10% من أصول النقابة، وتحديد سقف الصرف من قبل مجلس النقابة، وطالب الحضور بتغيير لائحة النقابة المالية والإدارية وفقا لمستجدات قانون العمل الموجودة حاليا في مجلس النواب، على أن يجري عرضها على الجمعية العمومية المقبلة، التي ستجري دعوتها في مارس المقبل.

الموافقة على شروط قيد وقبول خريجي الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية

ووافقت العمومية على شروط قيد وقبول خريجي الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية، كما وافقت على مقترح عدم السماح للطبيب البيطري بالإشراف على أكثر من 3 مزارع بيطرية، مع استثناء العاملين بالحكومة وأعضاء مجلس النقابة من القرار، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بعقد النقابة لكي يكون ملزما للطرفين، كما رفضت الجمعية العمومية، وضع حد أدنى لأجر الطبيب البيطري في العقد، ورفضت أيضا ترشح عضو مجلس النقابة عن القطاع لمنصب الأمين العام للنقابة.